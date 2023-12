360 Capital Total Return Fund Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 360 Capital REIT verläuft derzeit bei 0,66 AUD. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,51 AUD lag und damit einen Abstand von -22,73 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,53 AUD, was einer Differenz von -3,77 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung rund um die Aktie von 360 Capital REIT wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der 360 Capital REIT-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral" gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die 360 Capital REIT-Aktie beträgt aktuell 66, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 56,25 ebenfalls neutral. Die Gesamtanalyse der RSIs führt daher zu einem "Neutral"-Rating für die 360 Capital REIT.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die 360 Capital REIT von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.