Screen Holdings Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Screen-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Aktuell liegt dieser Wert bei 9017,1 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 18780 JPY liegt (Unterschied +108,27 Prozent). Auf Basis dieses Ergebnisses wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (13351,7 JPY) liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (+40,66 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Screen-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Screen-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 15,82 und der RSI25 bei 15,68, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über die Screen-Aktie diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um die Screen-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Zusammenfassend erhält die Screen-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments und des Stimmungsbildes insgesamt eine neutrale Bewertung.