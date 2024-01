Screen Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Aktie von Screen zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs ein positives Signal aussendet. Der GD200 liegt bei 7783,18 JPY, was einer Abweichung von +52,32 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (11855 JPY) entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 10215,12 JPY, was einer Abweichung von +16,05 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI steht aktuell bei 44,07 Punkten, was auf eine "Neutrale" Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,31, was ebenfalls zu einer "Neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Screen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Screen weder übermäßig viel noch wenig diskutiert, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf Auswertungen der vergangenen Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutrale" Einschätzung der Anleger-Stimmung.