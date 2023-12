Screen Holdings Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz um die Aktie von Screen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Screen liegt bei 42,74, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,94, was eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Screen bei 7353,08 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11225 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 liegt bei 8986,62 JPY, was zu einem Abstand von +24,91 Prozent führt, und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Screen eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Screen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.