Screaming Eagle Acquisition Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Screaming Eagle Acquisition Corp":

Die Screaming Eagle Acquisition-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 10,68 USD liegt mit +1,71 Prozent über dem GD200 (10,5 USD), während der GD50 bei 10,64 USD liegt, was einem Abstand von +0,38 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen ergibt sich somit eine neutrale Bewertung.

Die Meinungen in den sozialen Medien zum Unternehmen sind größtenteils positiv, sowohl in den letzten zwei Wochen als auch in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie von Screaming Eagle Acquisition von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Screaming Eagle Acquisition-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und das Buzz rund um Screaming Eagle Acquisition haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, und es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesen Punkten eine "Neutral"-Bewertung.