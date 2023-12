Scoutcurity Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Scout Security liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 40, was bedeutet, dass Scout Security weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Scout Security somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigen Analysen und Diskussionen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate für Scout Security. Daher wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Scout Security mit 0,018 AUD derzeit -10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -10 Prozent beläuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Hierbei wurde über Scout Security in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Scout Security somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments zugesprochen.