Scoutcurity Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Scout Security ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Meinungen und Äußerungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um weitere Erkenntnisse über die Bewertung der Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um die Aktie ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Die Untersuchung von Scout Security ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Scout Security ergibt eine Einordnung als "Schlecht" sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Scout Security derzeit -45 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Für den Zeitraum der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 ebenfalls auf -45 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.