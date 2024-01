Scout Gaming AB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Scout Gaming-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,43 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,449 SEK liegt, was einer Abweichung von +4,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,4 SEK, was einer Abweichung von +12,25 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält die Scout Gaming-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Bei einem RSI von 4,72 und einem RSI25 von 43 ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" bzw. "Neutral". Auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet. Insgesamt erhält Scout Gaming daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.