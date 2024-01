Scout Gaming AB Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die technische Analyse der Scout Gaming-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,43 SEK liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,392 SEK weicht demnach um -8,84 Prozent ab, was auf charttechnischer Ebene als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,4 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe an diesem gleitenden Durchschnitt (-2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Scout Gaming-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Scout Gaming neutral waren, ebenso wie die von Nutzern aufgegriffenen Themen in den vergangenen Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität um Scout Gaming durchschnittlich ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was die Gesamtbewertung als "Neutral" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Scout Gaming-Aktie liegt bei 91, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (49,84), dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Scout Gaming.