Scout Gaming AB Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Analyse von Scout Gaming ergab interessante Ausprägungen im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu beobachten ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Scout Gaming.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,351 SEK der Scout Gaming mit -14,39 Prozent Abstand vom GD200 (0,41 SEK) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, weist einen Kurs von 0,36 SEK auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Scout Gaming als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scout Gaming führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral", sowohl auf der Basis von 7 Tagen (41,75) als auch auf der Basis von 25 Tagen (48,8).

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Scout Gaming, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.