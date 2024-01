Scout Gaming AB Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Scout Gaming war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Scout Gaming insgesamt als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 14,75 Punkten, was darauf hinweist, dass Scout Gaming überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 42,09, was darauf hindeutet, dass Scout Gaming weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Scout Gaming ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Scout Gaming eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +1,4 Prozent über dem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Abweichung von +9 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt erhält Scout Gaming daher das Rating "Gut".