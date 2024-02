Scout Gaming AB Aktie: Anleger aufgepasst!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Scout Gaming eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Scout Gaming daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Scout Gaming-Aktie beträgt aktuell 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,52 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Scout Gaming weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Scout Gaming-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -10,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Scout Gaming wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls zum Gesamtergebnis "Neutral" führt.