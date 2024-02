Scout Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Scout als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Scout-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 29,46 und ein Wert für den RSI25 von 37,47. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Scout-Aktie für die letzten 200 Handelstage (61,57 EUR) vom letzten Schlusskurs (67,98 EUR) um +10,41 Prozent ab. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (64,49 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 67,98 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+5,41 Prozent Abweichung). Die Scout-Aktie erhält somit aus technischer Sicht ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Aktie von Scout die Einschätzung "Neutral". Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz und die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert.

Die Anlegerstimmung zeigt jedoch eine überwiegend positive Tendenz, sowohl in den Kommentaren und Meinungen auf den sozialen Medien als auch anhand von sechs ermittelten Handelssignalen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass die Aktie von Scout als "Gut" einzustufen ist.

Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Scout bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.