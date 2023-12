Scout Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Scout ein viel diskutiertes Thema. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen geäußert. Allerdings lag der Fokus in den letzten Tagen eher auf den negativen Themen rund um Scout, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die analytischen Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigten jedoch überwiegend positive Signale, wobei sieben "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich damit auf dieser Ebene eine "Gut" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Scout-Aktie beträgt aktuell 59,92 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 61,6 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 62,42 EUR, und auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt wird Scout also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf ein verschlechtertes Stimmungsbild bei Scout schließen, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz selbst hat sich jedoch nicht verändert.

Auf Basis des Relative Strength-Index erhält die Scout-Aktie ein Gesamtranking von "Schlecht", da der RSI7 bei 74,7 liegt, was eine "Schlecht"-Empfehlung und der RSI25 bei 52,62, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Damit wird die Aktie insgesamt als Neutral-Titel eingestuft.