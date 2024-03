Scout Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten zwei Wochen wurde über Scout besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an fünf Tagen negative Meinungen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben ergeben, dass vor allem in letzter Zeit "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Scout insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität rund um Scout ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Des Weiteren weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 62,39 EUR für Scout, während die Aktie selbst einen Kurs von 67,2 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,71 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 65,37 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Scout daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Scout damit ein "Gut"-Rating auf Basis der Analyse der RSIs.