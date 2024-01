Scout Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien betrachtet man auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der RSI für Scout einen Wert von 59,88, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53 für die Aktie, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben sich Scout auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Scout in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Außerdem wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung. Insgesamt wird Scout hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Technische Analyse: Der Kurs von Scout liegt mit 65,22 EUR inzwischen +2,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein getrübtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit für die Scout-Aktie ein "Schlecht"-Rating.