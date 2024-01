Scout Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten Wochen wurde bei Scout eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge, die sich mit dem Unternehmen beschäftigen, ist ebenfalls rückläufig, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Scout daher auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scout-Aktie betrachtet. Dabei zeigt sich, dass der aktuelle Wert (60,82 EUR) deutlich über dem letzten Schlusskurs (64,4 EUR) liegt, was einer positiven Veränderung von +5,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (63,34 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,67 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Scout-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Scout-Aktie beträgt 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (47,95) ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Scout daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls zu einem Überhang von Kaufsignalen geführt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.