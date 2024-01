Scout Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Scout-Aktie zeigt positive Signale. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 60,65 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 66,58 EUR, was einer positiven Abweichung von 9,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 62,88 EUR liegt mit einem positiven Unterschied von 5,88 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Scout eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Mit einem RSI von 23,58 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 43,33 für 25 Tage erhält die Scout-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Diese Indikatoren sprechen für eine positive Markteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders viele positive Themen zu Scout diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigen die Diskussionen überwiegend positive Themen, was die positive Einschätzung der Anleger bestätigt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung.

Insgesamt erhält Scout basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und der Kommunikation im Internet eine positive Gesamtbewertung.