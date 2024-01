Scout Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Scout-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein ähnliches Ergebnis, mit einem Wert von 47,95 und somit auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Scout somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an neun Tagen auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Hingegen konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Scout-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 60,82 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Scout-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.