Scout Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Analyse von Scout-Aktien zeigt eine gemischte Stimmung und Diskussionsintensität im Internet. Laut einer Analyse der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen besprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Zusätzlich wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für Scout-Aktien liegt der RSI7 bei 52,07 Punkten, was auf eine neutrale Lage hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,07 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Somit erhält das Scout-Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Scout-Aktie einen Wert von 61,68 EUR, während der aktuelle Kurs bei 66,78 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +8,27 Prozent, was als positiv bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 64,68 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Bewertung für die Scout-Aktie vergeben.