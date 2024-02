Scout Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Scout derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 62,31 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (66,94 EUR) um +7,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 65,13 EUR zeigt eine Abweichung von +2,78 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ für Scout. Positive Themen haben in den letzten Tagen jedoch die Diskussionen dominiert, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Die Auswertung von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Auf dieser Stufe ergibt sich insgesamt eine "Neutral" Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Scout zeigt eine Bewertung als "Neutral" an, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Scout gemessen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Gut" führt.