Scout Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über die Aktie von Scout in den sozialen Medien zu verzeichnen. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating von Seiten der Marktteilnehmer. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, ob die Aktie derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger erhält. In diesem Fall wurde über Scout unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Scout in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigte 7 negative und 1 positives Signal, was zu einer empfohlenen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für Scout aktuell bei 63,04 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 Wert von 44 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Scout derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +7,86 Prozent über dem GD200 Wert von 63,14 EUR liegt. Der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +1,98 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.