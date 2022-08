Scout-Aktie: Umsatzwachstum von 14,7% in H1 2022 verdeutlicht die wachsende Relevanz von Scout24 in einem sich verändernden Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Finanztrends Video zu Scout24



mehr >

Ein Umsatzwachstum von 14,7% in H1 2022 zeigt die wachsende Relevanz von Scout24 in einem sich verändernden Markt * Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2022 auf 217,6 Mio. EUR * Kernagentengeschäft profitiert * Langsameres Kostenwachstum steigert die Profitabilität: EBITDA steigt um 9,5 % auf 121 Mio. EUR * Vorstand hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an München / Berlin, 9.… Hier weiterlesen