Scout Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Anleger-Stimmung bei Scout in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Gut" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Die Stimmung für Scout hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scout-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 43, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls ein neutrales Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Scout.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Scout-Aktie mit 5,15 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal ist, während der GD50 ein "Neutral"-Signal aufweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Scout-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.