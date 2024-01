Scout Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Scout war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt. In den letzten zehn Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne dass negative Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Scout eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Scout-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 61,27 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 66,98 EUR deutlich darüber liegt (+9,32 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf Basis dieser Analyse erhält Scout eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 63,99 EUR, was einer Abweichung von +4,67 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Scout auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten Wochen wurde ein deutlicher Anstieg des positiven Stimmungsbildes gegenüber Scout in den sozialen Medien festgestellt. Dies wird mit einer positiven Bewertung honoriert. Die Diskussion über das Unternehmen hat ebenfalls an Aufmerksamkeit gewonnen, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Scout daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Scout-Aktie auf neutraler Ebene ein, mit einem RSI7-Wert von 9,42 (was zu einer "Gut"-Empfehlung führt) und einem RSI25-Wert von 34,59 (was eine "Neutral"-Einstufung bedingt). Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.