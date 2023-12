Scout Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Scout-Aktie als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI-Wert von 19,31. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45 für die Scout-Aktie. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Scout-Aktie von 63,52 EUR ein "Gut"-Signal ist, da er um +5,5 Prozent vom GD200 (60,21 EUR) entfernt ist. Der GD50 zeigt hingegen einen Kurs von 62,02 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,42 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Scout-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Scout in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Hierbei wurde über Scout in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Dies führt zu einer heutigen Einschätzung als "Gut". Automatische Analysen der Kommunikation zeigen ebenfalls vor allem "Gut"-Signale. Insgesamt erhält die Scout-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.