Scout Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse von Scout lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut Analystenbewertungen waren die Kommentare und Befunde zu Scout auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings griffen die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Scout auf. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, wobei sieben berechnete Signale zur Verfügung stehen (7 "Gut", 0 "Schlecht"), was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Scout hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Scout wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, wodurch Scout insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Scout derzeit bei 60,16 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 63,34 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +5,29 Prozent aufwies. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt der Wert bei 62,06 EUR, was einer Differenz von +2,06 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Scout-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Scout als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Scout-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,28 und ein Wert für den RSI25 von 48,21, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.