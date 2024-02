Scout Aktie: Jubelschreie!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation für Scout zeigt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Allerdings haben unsere Programme in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Dafür erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht kann der aktuelle Kurs der Scout-Aktie von 65,34 EUR als positiv bewertet werden, da er sich mit +5,15 Prozent Entfernung vom GD200 (62,14 EUR) befindet. Dies ist ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 65,07 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Scout-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Scout-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (44,24) lässt keine überkaufte oder unterkaufte Situation erkennen, wodurch die Aktie erneut ein "Neutral"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Scout.

Die Anleger-Stimmung bei Scout in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Unsere Analyse zeigt zudem, dass sich 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale in den sozialen Medien zeigten, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut" Einschätzung.