Scout Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Scout liegt der RSI bei 19,31, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 45 für die Scout, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für die Scout in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zudem wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über die Scout wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In letzter Zeit standen vor allem "Gut" Signale im Vordergrund, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Scout von 63,52 EUR mit +5,5 Prozent Entfernung vom GD200 (60,21 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 62,02 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Scout-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.