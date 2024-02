Scout Aktie: Hammer-Nachricht!

In den letzten beiden Wochen wurde Scout von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zusätzlich wurden 9 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung für die Auswertung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Scout in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die gesteigerte Diskussion und Aufmerksamkeit führen zu einem "Gut"-Rating, insgesamt ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Scout bei 62,24 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 66,3 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 65,06 EUR, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut" für die Aktie.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Scout weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie für den RSI sowohl mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer auf eine überwiegend negative Bewertung hinweisen, während die technische Analyse eine insgesamt positive Bewertung für die Aktie ergibt.