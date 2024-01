Scout Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das Anlegern hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Analyse von Scout ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 22,88 Punkten, was darauf hindeutet, dass Scout überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Scout in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass Scout nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Scout in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Scout bei 60,48 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 64,16 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,08 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 62,36 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Scout daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Scout eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Scout eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme zeigen mehrheitlich positive Handelssignale, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Scout von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.