Scout Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Scout hin zum Positiven festgestellt werden. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild bei Scout positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb dies neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Scout in diesem Bereich daher eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scout-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 72, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher negativ bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 45,42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein schlechtes Rating für Scout.

Die aktuelle Distanz des Kurses von 66,4 EUR zur gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage beträgt -0,38 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200 bei +5,41 Prozent, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als gut eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Scout-Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, weshalb das Unternehmen als gut eingestuft wird. Allerdings lassen sich auch neun Handelssignale ermitteln, von denen keines als gut bewertet wird, was letztlich zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Scout bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.