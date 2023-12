Scout Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zeigt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Scout-Aktie beträgt aktuell 25, was bedeutet, dass das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird und damit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Scout weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb für den RSI25 eine "Neutral" Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Scout-Aktie.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Scout-Aktie beträgt 59,72 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 66,62 EUR liegt (+11,55 Prozent Abweichung). Daher erhält Scout eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (62,57 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (+6,47 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Scout somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz betrachtet. Für die Scout-Aktie zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Scout. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Redaktion fand außerdem 7 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung für die Scout-Aktie.

