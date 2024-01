Scout Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Scout-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 61,32 EUR. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 66,48 EUR, was einem Unterschied von +8,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine positive Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 64,06 EUR, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs (+3,78 Prozent) entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Scout-Aktie unter Berücksichtigung der einfachen Charttechnik mit einem positiven Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an 13 Tagen, ohne negative Äußerungen. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Auf dieser Grundlage erhält Scout eine positive Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl positiv ausfiel. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Scout von der Redaktion für die Anlegerstimmung eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scout-Aktie liegt bei einem Niveau von 19,83 und führt zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 37,2 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit positiv.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Scout konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen in den letzten Wochen führt zu einer positiven Gesamtbewertung der Aktie.

Insgesamt wird die Scout-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einer positiven Gesamtbewertung versehen.

