Scout Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktie von Scout wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +11,23 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +6,28 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild für Scout hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was auf eine vermehrte positive Diskussion in den sozialen Medien zurückzuführen ist. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Scout für das Sentiment und Buzz daher ein "Gut".

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Scout diskutiert, und aktuell sind auch vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Scout momentan überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Insgesamt wird Scout somit mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.