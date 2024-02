Scout24 rechnet 2024 mit langsamerem Wachstum - Rendite soll weiter steigen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportalbetreiber Scout24 stellt sich im laufenden Jahr auf ein langsameres Wachstum bei höherer Profitabilität ein. Nach einem außerordentlichen Umsatzsprung 2023 dürfte das Plus nun bei neun bis elf Prozent liegen, teilte der Betreiber der Immobilienplattform Immoscout24 am Mittwoch im Nachgang zu einer Investorenveranstaltung mit. Die Profitabilität wollen Konzernchef Tobias Hartmann und Finanzchef Dirk Schmelzer leicht auf 61 Prozent hieven. Im abgeschlossenen Jahr kratzte die Rendite an der 60-Prozent-Marke.

Anleger reagierten skeptisch auf die neuen Ziele. Zunächst weitete die Scout24-Aktie zunächst ihre Verluste aus, bevor die Scheine dann ins Plus drehten. Zuletzt notierten die Scheine rund 0,5 Prozent höher. Auch die Mittelfristziele riefen wohl gemischte Gefühle aus: So soll die Rendite bis 2026 auf 63 Prozent steigen, während der Erlös jährlich im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen dürfte.