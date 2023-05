Scout24 erzielt starkes Umsatz- und beschleunigtes Ergebniswachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":



Die Scout24-Gruppe ist mit einem Umsatzwachstum von 13,0 % gut in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Das Wachstum wurde insbesondere durch das Kerngeschäft mit Makler:innen und einem anhaltenden starken Wachstum im Privatkundengeschäft getrieben. Die inflations- und zinsbedingten strukturellen Veränderungen im Immobilienmarkt führen zu einem erhöhten Vermarktungs- und Dienstleistungsbedarf und wirken sich positiv auf das Kerngeschäft mit Mitgliedschaften für professionelle Kund:innen, Abonnements für Plus-Produkte und das Geschäft mit Einzel-Listings (Pay-per-Ad) aus.

„Wir sind mit einem guten ersten Quartal in das neue Geschäftsjahr 2023 gestartet. Die erhöhte Relevanz von ImmoScout24 im veränderten Marktumfeld treibt die starke Nachfrage nach unseren Kernprodukten. Wir wollen in diesem herausfordernden Markt unsere Kunden mit den bestmöglichen Produkten unterstützen, um erfolgreich auf dem Immobilienmarkt zu agieren. Gerade in diesen Zeiten sind Makler:innen wichtiger denn je, um professionell zwischen Eigentümer:innen und Suchenden zu vermitteln. Aufgrund der gestiegenen Relevanz von ImmoScout24 sind wir für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich und werden unseren Fokus weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kund:innen richten, um diesem Anspruch gerecht zu werden. Dies steht im Einklang mit unserem Fokus auf profitables Wachstum“, kommentiert Tobias Hartmann, CEO der Scout24 SE.

Scout24: Anhaltendes Wachstum im Makler:innen-Kerngeschäft, bei Plus-Produkten und Einzel-Listings

Das Professional-Geschäft erzielte im ersten Quartal 2023 eine Umsatzsteigerung von 9,3 % auf 78,0 Mio. Euro. Trotz der für Makler:innen aktuell herausfordernden Marktsituation wurde auch in diesem Quartal ein kontinuierlicher Zuwachs an Makler:innen auf unserer Plattform (Q1 2023: +4,1 % auf 21.703) verzeichnet. Das Segmentwachstum war daher getrieben von Neukundengewinnung, der starken Nachfrage nach Mitgliedschaften und gestiegenen Pay-Per-Ad Umsätzen. Demgegenüber steht das abgeschwächte Geschäft mit Zusatzprodukten wie den Verkäufer- und Baufinanzierungs-Leads. Das Verkäufer-Leads-Geschäft war mit einem Rückgang von 16,7 % marktbedingt schwächer als in Q1 2022. Makler:innen stehen im aktuellen Marktumfeld ausreichend Mandate zur Verfügung. Daher sank die Nachfrage nach zusätzlichen Verkäufer Leads. Der Professional ARPU (durchschnittlicher Umsatz pro Professional-Subscription-Kund:in pro Monat) stieg etwas weniger als der gesamte Subscription-Umsatz, was auf das niedrigere Umsatzvolumen neuer Kund:innen und das rückläufige Verkäufer-Leads-Geschäft zurückzuführen ist. Bereits in den vergangenen Quartalen wurde ein anziehendes Einzel-Listing-Geschäft und damit verbunden steigende Pay-per-ad-Listing-Umsätze verzeichnet. Diese Entwicklung setzte sich im ersten Quartal 2023 fort. Die höheren (bezahlten) Buchungen in Q1 2023 sind ein weiteres Zeichen dafür, dass die Scout24 Vermarktungslösungen für Makler:innen im aktuellen Marktumfeld an Attraktivität zunehmen. Der Umsatz aus der Vermittlung von Baufinanzierungs-Leads entwickelte sich rückläufig (Q1 2023: -19,6 %) aufgrund mangelnder Nachfrage von Baufinanzierungsberatungen und Finanzinstituten.

Das Private-Segment zeichnete sich auch im ersten Quartal 2023 durch eine marktbedingt starke Nachfrage nach Plus-Produkten aus. So stieg die Anzahl der Kund:innen im Periodendurchschnitt hier um 20,6 % auf 342.037. Der Subscription-Umsatz nahm dadurch um 23,6 % auf 17,0 Mio. Euro zu und trug damit wesentlich zum 23,7 % höheren Segmentumsatz von 34,9 Mio. Euro bei. Zudem war auch im Private-Segment ein starker Anstieg der Pay-per-Ad-Umsätze zu beobachten. Gründe hierfür waren, dass private Inserent:innen im aktuellen Marktumfeld von Anfang an die Bezahllösung zur schnelleren Vermarktung wählten und länger laufende Anzeigen von der kostenfreien auf die bezahlte Variante umgebucht wurden. Der Private ARPU (durchschnittlicher Umsatz pro Private-Subscription-Kund:in pro Monat) stieg um 2,5 %.

Der Umsatz im Media & Other-Segment stieg mit einem weiterhin starken Österreich-Geschäft um 7,9 % auf 9,0 Mio. Euro.

Scout24: Überproportionales Ergebniswachstum: EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legt 16,3 % zu

Die gute Umsatzdynamik, ein vorteilhafter Produktmix und erhöhte Skaleneffekte bestimmten die Ergebnisentwicklung nach dem planmäßigen Auslaufen unserer Wachstumsinvestitionen. Entsprechend stiegen die operativen Kosteneffekte mit 6,0 % deutlich unterproportional zum Umsatz. Kosten-steigerungen ergaben sich insbesondere im Personalbereich (Q1 2023: +9,1 %), hauptsächlich aufgrund von Vertriebsprovisionen, und im Einkauf (Q1 2023: +42,8 %) aufgrund der in die stark nachgefragten Plus-Produkte integrierten zugekauften Bonitätsprüfung.

Bei 14,2 % rückläufigen aktivierten Eigenleistungen durch geringere Entwicklungs- und Integrations-projekte stieg das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit im ersten Quartal 2023 um 16,3 % auf 68,2 Mio. Euro deutlich überproportional zum Umsatz. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäfts-tätigkeit betrug 56,0 % und konnte damit ebenfalls signifikant um 1,6 Prozentpunkte gesteigert werden. Das (unbereinigte) Konzern-EBITDA stieg im ersten Quartal 2023 unterproportional um 8,6 % im Vergleich zum ersten Quartal 2022, was höhere nicht-operative Effekte, insbesondere in Form von Reorganisationsaufwendungen (Q1 2023: 4,9 Mio. Euro), widerspiegelt. Aufgrund unterproportional gestiegener Abschreibungen und einem deutlich verbesserten Finanzergebnis konnte das Nettoergebnis um 84,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund und infolge der zwischenzeitlichen Aktienrückkäufe nahm das Ergebnis je Aktie um 102,4 % auf 0,50 Euro zu. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um 27,3% auf 0,56 Euro.

„Die erhöhte Relevanz von ImmoScout24 und unseren Kernprodukten spiegelt sich in der Wachstums-dynamik für das erste Quartal 2023 wider. Durch die Investitionen in innovative digitale Produkte sehen wir darüber hinaus zunehmend erhöhte operative Skaleneffekte. Unsere Aktionäre profitieren ebenfalls von der Umsetzung unserer Strategie: Wir haben im ersten Quartal unser bereinigtes Ergebnis je Aktie um 27.3 % gesteigert und freuen uns, der Hauptversammlung eine um 18 % erhöhte Dividende auf 1,00 Euro pro Aktie vorzuschlagen. Wir sind optimistisch, was die derzeitige finanzielle Entwicklung des Unternehmens angeht und fühlen uns weiterhin wohl mit der bestehenden Umsatz- und Wachstumsprognose“, ergänzt Dirk Schmelzer, CFO der Scout24 SE.



Chart: Scout24 SE | Quelle: Goyax