Scout24-Aktie: Die Luft dürfte dünner werden

Die Aktie von Scout24 (WKN: A12DM8) befindet sich seit Ende Dezember in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Am Donnerstag legte der Kurs um weitere +1,33% zu und markierte beim Stand von 60,94 € ein neues 8-Monats-Hoch, am Freitag ging es im frühen Handel bis auf 61,36 € hinauf. Seit Jahresbeginn summieren sich die Zuwächse damit auf fast +30%. Gerät die Aktie nun an ihre Grenzen oder sind noch höhere Kurse drin?