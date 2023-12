Scotts Miracle-Gro Aktie: Der weitere Knall!

Der Aktienkurs von Scotts Miracle-gro zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von 5,4 Prozent, die mehr als 10 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 15,06 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Scotts Miracle-gro mit 9,66 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass die Stimmung für Scotts Miracle-gro in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für Scotts Miracle-gro. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Scotts Miracle-gro beträgt aktuell 5, was eine negative Differenz von -8268,45 Prozent zum Branchendurchschnitt der "Chemikalien"-Unternehmen darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Scotts Miracle-gro eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Scotts Miracle-gro wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.