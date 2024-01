Scotts Miracle-Gro Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Scotts Miracle-gro-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 45,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 37,25 eine "Neutral"-Einstufung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einsichten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Anlegerstimmung rund um die Scotts Miracle-gro-Aktie. In den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Scotts Miracle-gro-Aktie abgegeben, wobei 2 Bewertungen als "Gut" und 3 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 83 USD, was ein Aufwärtspotential von 30,2 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält die Scotts Miracle-gro-Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.