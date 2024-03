Scotts Miracle-Gro Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse für die Scotts Miracle-gro-Aktie deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt zeigen beide an, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 57,79 USD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 60,15 USD liegt.

Auch in den sozialen Medien ist die Stimmung überwiegend positiv, basierend auf einer Analyse der Diskussionen. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Allerdings hat sich in den letzten vier Wochen die Stimmungslage verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Die Analysten bewerten die Scotts Miracle-gro-Aktie derzeit als "Neutral". Obwohl es keine neuen Analystenupdates gibt, wird das Aufwärtspotential auf 3,42 Prozent geschätzt, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Scotts Miracle-gro eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.