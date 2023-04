Scotts Miracle-Gro Aktie: Der Knall ist da!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Scotts Miracle-gro, die im Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.04.2023, 14:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 76.5 USD.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Scotts Miracle-gro aktuell 3,26. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,06 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Scotts Miracle-gro bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Scotts Miracle-gro für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Scotts Miracle-gro für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Scotts Miracle-gro insgesamt ein "Sell"-Wert.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,63 liegt Scotts Miracle-gro unter dem Branchendurchschnitt (87 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 72,29 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.