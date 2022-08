Scotts Miracle-Gro Aktie: Kein Grund zur Sorge!

An der Heimatbörse New York notiert Scotts Miracle-gro per 04.08.2022, 09:00 Uhr bei 82.15 USD. Scotts Miracle-gro zählt zum Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Scotts Miracle-gro nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 0,5 Prozentpunkte (3,26 % gegenüber 2,76 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Scotts Miracle-gro-Aktie sind 7 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Scotts Miracle-gro vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 206,71 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (82,15 USD) ausgehend um 151,63 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Scotts Miracle-gro von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Scotts Miracle-gro-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 124,98 USD. Der letzte Schlusskurs (82,15 USD) weicht somit -34,27 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 85,68 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,12 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Scotts Miracle-gro ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Scotts Miracle-gro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Sollten Scotts Miracle-Gro Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Scotts Miracle-Gro jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Scotts Miracle-Gro-Analyse.

Scotts Miracle-Gro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...