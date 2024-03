Scotts Miracle-Gro Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Aktie von Scotts Miracle-gro wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden keine positiven oder negativen Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 68 USD, was einem Abwärtspotenzial von -6,3 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Scotts Miracle-gro im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,34 Prozent erzielt, was 47,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 39,84 Prozent. Scotts Miracle-gro liegt aktuell 47,18 Prozent unter diesem Wert und wird daher insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Scotts Miracle-gro sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage) überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Scotts Miracle-gro in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.