Scotts Miracle-Gro Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Scotts Miracle-gro derzeit positiv ist. Der GD200 beträgt 57,81 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (68,76 USD) um +18,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 60,39 USD, was einer Abweichung von +13,86 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Scotts Miracle-gro beträgt derzeit 34,42, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 34 eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen für die Scotts Miracle-gro abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 68 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Scotts Miracle-gro ist größtenteils positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Scotts Miracle-gro-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.