Scotts Miracle-Gro Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Aktie von Scotts Miracle-Gro hat in den letzten Monaten ein gemischtes Bild bei der Kommunikation im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien war jedoch insgesamt positiv. Trotzdem standen in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergab die technische Analyse eine neutrale Einschätzung, mit einem RSI von 30,1 über 7 Tagen und einem RSI25 von 36,57 über 25 Tagen.

Die Dividendenpolitik von Scotts Miracle-Gro erhielt hingegen eine schlechte Bewertung von den Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negative Differenzen zum Branchendurchschnitt aufweist.

Insgesamt ergibt sich also für Scotts Miracle-Gro eine neutrale Gesamteinschätzung aufgrund der verschiedenen Faktoren.