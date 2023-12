Scotts Miracle-Gro Aktie: Bitte unbedingt beachten

Im vergangenen Jahr haben Analysten Scotts Miracle-gro zweimal mit "Gut" und dreimal mit "Neutral" bewertet. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen, was dem Titel insgesamt ein "Neutral"-Rating von institutioneller Seite aus beschert. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Scotts Miracle-gro aus dem letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 65,53 USD im Blick und prognostizieren eine Kursentwicklung um 26,66 Prozent, wodurch ein mittleres Kursziel von 83 USD entsteht. Dies wird als positive Entwicklung angesehen und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scotts Miracle-gro liegt bei 49, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Chemikalien" (KGV von 94,46) unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Scotts Miracle-gro daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Scotts Miracle-gro wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht und erhielt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung festgestellt wurden.

Die Anleger-Stimmung bei Scotts Miracle-gro in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, wie aus der Auswertung der vergangenen zwei Wochen hervorgeht. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.