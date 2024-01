Scottish and Southern Energy Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Scottish & Southern Energy":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sse beträgt das aktuelle KGV 35, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Stromversorger" als unterbewertet angesehen wird. Die Aktie erhält von der Redaktion daher eine "Gut"-Einschätzung.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1838 GBP lag, was einem Unterschied von +5,31 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 1766,58 GBP nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Vergleich der Jahresperformance von Sse mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt, dass die Rendite von Sse mit 17,34 Prozent etwas unterhalb des Branchendurchschnitts von 18,6 Prozent liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine positive grundlegende Bewertung, eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz sowie eine neutrale Bewertung im Branchenvergleich des Aktienkurses.