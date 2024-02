Scottish and Southern Energy Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Sse hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche, die im Durchschnitt um 6,08 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -0,68 Prozent für Sse. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 6,08 Prozent, wobei Sse 0,68 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Sse ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Sse in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen in den letzten beiden Wochen hin. Auch wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus wurde auch ein Handelssignal ermittelt, das auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet und letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sse hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung festgestellt werden. Daher erhält Sse in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Sse nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Stromversorger. Der Unterschied beträgt 0,99 Prozentpunkte (3,99 % gegenüber 4,99 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

