Scottish and Southern Energy Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Sse in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Sse unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt hat die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sse insgesamt 7 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 8,85 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird Sse als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35,09, was einen Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 898,35 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Sse mit 5,74 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (4,71%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sse-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.